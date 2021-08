... in Sachsen bekommen in diesen Tagen Post von Tobias Bilz. Der sächsische Landesbischof hat Absolventen der 9. und 10. Klassen angeschrieben, die durch Taufe und Konfirmation Mitglied der Landeskirche sind. In seinem Brief stellt er Berufe vor, die Kirche und Diakonie bieten, und ermutigte sie, sich zu engagieren: „Ich bin mir sicher, dass du mit deinen Begabungen und Ideen die Kirche bereichern kannst.“