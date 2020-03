Frankfurt a. M./Kinshasa (epd) – Der vorerst letzte Ebola-Patient ist geheilt aus einem Behandlungszentrum entlassen worden. Nach über einem Jahr Kampf gegen den Ausbruch gebe es derzeit keine Fälle in dem zentralafrikanischen Land.

Die Weltgesundheitsorganisation will indes noch keine Entwarnung in der Ebola-Krise im Kongo geben. Es bestehe weiter das Risiko eines Wiederaufflammens der tödlichen Epidemie. Als Gefahren wurden Ansteckungen durch gebrauchte Spritzen und andere Instrumente, das Vorkommen des Erregers im Tierreich und die anhaltende Gewalt in dem Gebiet genannt. Falls keine neue Ebola-Infektion mehr auftrete, könne der Ausbruch am 12. April offiziell für beendet erklärt werden.