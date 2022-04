Ein Leben in Afrika: Lisa Gerwing-Adima ist Labortechnikerin und Expertin für vernachlässigte tropische Krankheiten. Äthiopien, Togo, Ghana und Tansania sind nur einige ihrer beruflichen Stationen.

Von Sabine Ludwig

Das Familienhaus steht im Norden Ugandas, in unmittelbarer Nähe zur südsudanesischen Grenze. Lisa Gerwing-Adimas Schreibtisch steht acht Fahrstunden entfernt im Büro der DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe in der Hauptstadt Kampala. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern ist jedoch häufig im ganzen Land unterwegs. Sie arbeitet für den medizinischen Sektor der katholischen Kirche in Uganda (UCMB), eine Partnerorganisation der DAHW. Ihr Chef, Dr. Sam Orachi, verantwortet alle katholischen Gesundheitsdienste im Land. „Lisa hat anfangs die Labore unterstützt.