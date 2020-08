Am 19. August wird an das Engagement und die Arbeit von Nothelfern weltweit erinnert. Ein aktueller Einblick, wie das Coronavirus ihren Dienst belastet.

Von Cornelia Kästner

Eine „Katastrophe in der Katastrophe“, so nennt Sophia Gebreyes, Repräsentantin des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Äthiopien, die Coronavirus-Pandemie. Das Virus hat die Menschen in einer ohnehin schwierigen Lage erreicht: Seit Jahren kämpfen sie mit den Folgen des Klimawandels, immer häufiger kommt die Dürre, gefolgt von Überschwemmungen. „Die Menschen haben keine Möglichkeit mehr, Rücklagen zu bilden,“ sagt Gebreyes. Seit Anfang des Jahres gibt es zivile Unruhen im Land. Und nun das.

Äthiopien ist nur ein Beispiel. Das Coronavirus hat die Ärmsten der Armen am härtesten getroffen.