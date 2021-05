Berufung: Priesterin

Weg zum Traumberuf: Julia Lacey hat die Konfession gewechselt, um anglikanische Priesterin zu werden. Sie erzählt im Gespräch mit Joachim Heinz, wann sie ihre ehemalige Heimatkirche vermisst.

Wie kam der Kontakt zur anglikanischen Kirche zustande?

Julia Lacey: Das war in Genf. Dort habe ich im Chor gesungen. Ich habe aber immer auch in Frankreich, wo wir wohnten, in der katholischen Gemeinde mitgearbeitet. Zum Beispiel als Katechetin für die Firm-, Kommunion- und Taufvorbereitung.

Ab wann wurde der Übertritt zu einer ernsthaften Option?

Ich habe schon früher gedacht, dass ich gern als hauptamtliche Seelsorgerin arbeiten würde, aber mir immer gesagt: Als Frau ist das in der katholischen Kirche nicht möglich, da musst du dir was anderes überlegen.