Planänderung: Eigentlich sollten die Passionsspiele in Oberammergau vergangene Woche starten. Nun wird Rochus Rückel (24) als Jesus erst 2022 zu erleben sein. Für ihn bietet die Pause die Möglichkeit, sein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik in München zu beenden. Mit Barbara Just sprach er anlässlich Christi Himmelfahrt über Glaube und Wissenschaft.

Schmerzt es, nun bis 2022 warten zu müssen, um als Jesus auf der Bühne zu stehen?

Rochus Rückel: Dass die Passionsspiele in Gefahr sind, erfuhren wir, als wir mitten in den Fotoaufnahmen für den Bildband steckten. Beim Aufwärmen in der Kantine kam die Durchsage von Spielleiter Christian Stückl: „Bitte alle, die im Passionstheater sind, auf die Bühne, bitte alle!“ Das konnte nichts Gutes bedeuten.