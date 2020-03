Von Bettina Röder

Hermsdorf war ein Mythos in unserer Familie. Es war die erste Pfarrstelle meines Vaters nach seiner Rückkehr aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft“, erinnert sich Markus Meckel an sein Elternhaus in dem kleinen Dorf am Rande der Märkischen Schweiz. Sein Vater, ein deutscher Offizier, war als Pazifist zurückgekehrt. Und obwohl die Familie mit den kleinen Kindern bald von dort wegzog, sei dies ein Ort des gemeinsamen Anfangs geblieben. So beginnt der Theologe und Politiker seine fast 500 Seiten umfassende Lebenserinnerung, die dieser Tage bei der Evangelischen Verlagsanstalt erschienen ist.

Das Buch ist gleichsam eine Zeitreise, Dokument eines bewegten Lebens vom Pfarrer zum Politiker. Nach dem Schulbesuch in Berlin verweigerte der damals 18-Jährige den Wehrdienst. Anschließend studierte er an den kirchlichen Hochschulen in Naumburg und Berlin Theologie, wurde Pfarrer im Mecklenburgischen Vipperow an der Müritz.

Mit seiner damaligen Frau Christina gründete er bald einen Friedenskreis, engagierte sich für Solidarnosc und schloss sich der DDR-weiten kirchlichen Friedensbewegung an, die ihn geprägt hat. Da war es nur eine Fortsetzung seines Engagements für Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung, dass er von 1988 bis 1990 die Ökumenische Begegnungs- und Bildungsstätte in Niederndodeleben bei Magdeburg leitete und Delegierter der Ökumenischen Versammlungen in der DDR und Basel war.

Zur Friedlichen Revolution 1989 hat er entschieden beigetragen. Und am 7. Oktober in diesem bewegenden Herbst war er Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Als DDR-Außenminister der ersten freigewählten DDR-Volkskammer saß er am Tisch der Zwei-plus-vier-Gespräche zur deutschen Einheit (siehe Interview). Er war bis 2009 SPD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Der Sicherheitspolitik und den östlichen Nachbarn, insbesondere Polen, gilt sein Engagement bis heute.

Meckel, Markus: Zu wandeln die Zeiten. Erinnerungen, Evangelische Verlagsanstalt, 400 S., ISBN 978-3-374-06355-0, 29,80 Euro