Soldatentochter und Seelsorgerin

Traumabewältigung: Über einen ungewöhnlichen Weg kam Laura Lucia Zech zur Arbeit mit Soldaten und deren Angehörigen.

Von Paul-Philipp Braun

Gott ist tot, Nietzsche um 1883. Nietzsche ist tot, Gott um 1900” – So steht es in großen Buchstaben auf einem Plakat an der rechten Wand in Laura Lucia Zechs Wohnzimmer. Sie sitzt auf dem Sofa gegenüber vom Plakat und ihrer ausladenden Bücherwand. Hier sind Harry Potter und die Bibel gar nicht weit voneinander entfernt. Vor Laura Lucia Zech aber liegt ein kleines, schmales Kinderbuch. „Schattige Plätzchen – Mein Papa hat PTBS“ liest man dort als Titel. Darunter eine liebevolle bunte Zeichnung eines Mannes und seines Sohns.

Sie zeigt das Buch gern. „Es ist die einfache und niedrigschwellige Herangehensweise an ein schweres Thema“, sagt sie.