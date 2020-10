Mödlareuth (epd) - An einem markanten Ort der früheren deutschen Teilung haben am Samstag Christen aus Sachsen, Thüringen und Oberfranken an die Wiedervereinigung vor 30 Jahren erinnert. Bei einem Gottesdienst in Mödlareuth (Landkreis Hof), das wegen der Mauer mitten durch den Ort international als "Little Berlin" bekanntgeworden ist, sagte der Hofer evangelische Dekan Günter Saalfrank, an dieser ehemaligen Nahtstelle zwischen Ost und West werde deutlich, welches Geschenk der Fall der Mauer gewesen sei.

In einer Dialogpredigt mit dem evangelischen Theologen Saalfrank wies der katholische Pfarrer Hans-Jürgen Wiedow darauf hin, dass es heute viele neue Mauern gebe, vor allem in den Köpfen der Menschen. Diese Mauern etwa zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, Jung und Alt, Rechts und Links oder Sorglosen und Übervorsichtigen seien "manchmal fester als Beton". Doch auch diese Mauern müssten nicht ewig sein, sagte der leitende Geistliche des katholischen Seelsorgebereichs Hofer Land.