Auch Freundschaften können Jubiläen haben. In Helmershausen in der thüringischen Rhön werden zwei Ehepaare am 30. Dezember feiern.

Von Uta Schäfer

Es war damals nicht einfach, zu Fuß vom bayerischen Filke ins Thüringer Helmershausen zu kommen. Irgendwann wussten wir nicht mehr, wo wir uns befinden, und es war kalt und sehr, sehr neblig“, blicken Renate und Lothar Schauderna auf jenen Tag vor 30 Jahren zurück. „Die schlechte Sicht war gut“, unterbricht Doris Paulisch lachend, „da seid ihr wenigstens nicht so über unser graues Dorf erschrocken.“ Das sei ihnen doch unwichtig gewesen, entgegnen die Freunde. Eher habe sie die im Osten noch vorhandene Ursprünglichkeit der Dörfer begeistert.

„Ich habe als Kind die Zwangsaussiedlung miterlebt. Diese Bilder haben sich eingebrannt.