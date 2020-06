Peterzell (red) – Nach Angaben des Archivs der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wurde ein Eintrag im Taufregister von Peterzell im Schwarzwald über ein Gemeindemitglied gefunden, das zunächst unter einem weiblichen Namen und kurz darauf unter männlichem Namen eingetragen war. Das Kind wurde mit dem Taufdatum Palmsonntag, 3. April 1653, aufgenommen, doch, so heißt es in einer Randbemerkung, sei "ettlich Tag nach empfangener Tauf mehr männliches alß weibliches Geschlechts gefunden worden", so dass der Name "Anna" durch "Hans Jacob" ersetzt worden sei. Laut Archiv sei dies "ein seltener historischer Beleg für einen Fall von Intersexualität".