Mainz (epd) – Ob sich die Schwedin Greta Thunberg über diese spezielle Würdigung freut, ist nicht bekannt: Ein Mainzer Zoologe hat zu Ehren der Klimaaktivistin eine von ihm erstmals wissenschaftlich beschriebene Weberknecht-Gattung Thunbergia benannt. Neben der neu entdeckten Art Thunbergia gretae seien drei weitere, bereits bekannte Arten der neuen Gattung zugeordnet worden – Thunbergia grandis, Thunbergia wangi und Thunbergia zhui. Ihr Verbreitungsgebiet liege in China, Japan und Sibirien, teilte die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz mit. Durch die bei den Männchen zu kräftigen Zangen umgebildeten Tastorgane im Kopfbereich und Besonderheiten der Fortpflanzungsorgane unterscheide sich die neue Gattung von anderen Weberknechten. Mit der Namensgebung will der Zoologe Jochen Martens den Einsatz der Aktivistin für mehr Klimaschutz würdigen.