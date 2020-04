von Wolfgang Thielmann

Es ist fast zu einfach, um es aufzuschreiben. Eine Recherche über Kirche in Corona-Zeiten erinnerte mich an die Stuttgarter Pfarrerin Sabine Löw. Sie gehörte zu denen, die heftigen Schmerz bekundeten angesichts der Schließung von Kirchen. Im Gespräch sagte sie, dass sie hart damit ringt, keinen Gottesdienst halten und zu keinem gehen zu können. Aber sie fand sich nicht einfach ab, erzählte sie. Damit ihre Gemeindemitglieder nicht allein blieben, hätten die Pfarrpersonen ihrer Gemeinde sich verabredet, die Leute anzurufen.

Das leuchtete mir ein. Deshalb regte ich in meiner Gemeinde an, es ebenfalls zu tun. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden.