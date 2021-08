Erfurt (epd) - Zu einem „Weltgebetstag für die Schöpfung“ laden die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und das Bistum Erfurt am Mittwoch in den Kirchenpavillon der Bundesgartenschau (BUGA) auf den Petersberg der Landeshauptstadt ein. Neben einer Mittagsandacht mit den Bischöfen Friedrich Kramer (EKM) und Ulrich Neymeyr (Bistum Erfurt) steht dabei auch die Preisverleihung des Wettbewerbs „Kirchengrün“ auf dem Programm.

Alle Veranstaltungen im Überblick:

12 Uhr, Mittagsandacht zum Weltgebetstag für die Schöpfung mit Bischof Neymeyr und Landesbischof Kramer

12.40 Uhr, Vorstellung ökumenischer Prozess „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“

13 Uhr, Präsentation und Preisverleihung des ökumenischen BUGA-Wettbewerbs „Kirchen-Grün“ mit Bischof Neymeyr und Landesbischof Kramer

13.30 Uhr, Möglichkeit zu Gespräch, Vernetzung, Austausch

14.30 Uhr, AG Laudato Si des Katholikenrats im Bistum Erfurt stellt sich vor

14.45 Uhr, Initiative „öko + fair vor Ort“ stellt sich vor

16 Uhr, „Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ - die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Thüringen lädt ein, die Anliegen der Gebetszeit 2021 kennenzulernen

16.30 Uhr, „Die Kirche im Dorf wird sich verändern“ – Projekt von Evangelischer Kirche in Mitteldeutschland und Internationaler Bauausstellung Thüringen

17 Uhr, Abendandacht zum Weltgebetstag für die Schöpfung mit dem Erfurter Netzwerk für die Schöpfungsbewahrung

18 Uhr, Vortrag und Gespräch: „Adam und Eva im Klimawandel - Schöpfungsglaube und Naturbewahrung“ mit Dr. Aribert Rothe

Ein Hauptanliegen der kirchlichen Beiträge zur BUGA sei es, für Bewahrung der Schöpfung zu sensibilisieren, sagt Marion Müller, die Beauftragte der EKM für die Bundesgartenschau. Als Beispiele für den notwendigen Schutz von Mensch und Natur führte sie Investitionen in samenfestes Saatgut sowie ökologisches Gärtnern und Landwirtschaften an. Auch bio-regionale Ernährung mit frischem Obst, Gemüse und Kräutern sowie eine ökologische Regionalentwicklung und eine Wirtschaft mit Flächenrecycling und Entsiegelung würden helfen, diesem Anspruch gerecht zu werden.

Das gemeinsame Religionsareal der EKM und des Bistums Erfurt auf dem Petersberg steht unter dem Motto „Ins Herz gesät - Kirche auf der BUGA 21“. Dazu gibt es einen Andachts-, Veranstaltungs- und Begegnungsort mit dem Titel „Roter Faden“. Der Pavillon wurde nachhaltig und mit ökologischer Bauweise umgesetzt. Unter anderem wachsen hier biblische Früchte und Pflanzen wie Wein, Feigen, Oliven, Ackerpflanzen, Heilkräuter und Blumen.

