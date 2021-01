Bonn (red) - Die DenkmalAkademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) bietet in diesem Jahr zehn kostenlose Online-Seminare an. Zudem hat sie 13 Präsenzseminare an verschiedenen Orten vorbereitet. Themenschwerpunkte sind Basiswissen zu Denkmalpflege, Praxishilfe und Denkmalpflege aktuell. Das Programm der DSD-Bildungseinrichtung greift aktuelle Trends und Diskussionen in der Denkmalpflege auf, gibt wertvolle Praxistipps und relevante Basisinformationen rund um den Denkmalschutz und wendet sich an Kulturbegeisterte und Denkmalfreunde, Denkmaleigentümer und Fachleute. Viele der Online- und Präsenzseminare für Denkmalexperten sind als Fortbildung anerkannt und werden entsprechend zertifiziert.

Den Auftakt bildet am 4. Februar 2021 von 10 bis 11 Uhr das Online-Seminar „Aus alt mach nicht neu: Wiederverwendung statt Erneuerung”. Den Teilnehmern soll „deutlich werden, dass bei der Instandsetzung historischer Bauwerke die Wiederverwendung historischer Baustoffe gleich aus mehreren Gründen sinnvoll ist“, heißt es in der Einladung. „Zum einen bleibt die Originalsubstanz bewahrt, dann ist dank der Nachhaltigkeit Geschichte weiterhin erlebbar und schließlich schont die Verwendung historischer Baustoffe langfristig den Geldbeutel.“ Betrachtet werden verschiedene Materialien. Außerdem werden mögliche Einsatzgebiete von wiederverwendbaren historischen Baustoffen aufgezeigt.

Anmeldung zum Online-Seminar unter www.denkmalakademie.de/online-vortraege

Gesamtes Programm unter www.denkmalakademie.de