Noch immer gilt es als Tabu, wenn Frauen Fehlgeburten erleiden oder ihre Babys nach der Geburt verlieren. Sophie Kröher will das ändern und erzählt in einem Buch ihre eigene Geschichte und die anderer Frauen.

Von Katja Schmidtke

Es sind Geschichten, über die wir den Mantel des Schweigens hüllen, die wir in der Dunkelheit belassen. Denn Schwangerschaft und Geburt – das sind doch schöne Geschichten, das haben doch schöne Geschichten zu sein. Keine Geschichten über eine leere Wiege oder ein Neugeborenes in einem Intensivbett, keine Nachrichten über Fehlgeburt, Totgeburt, Krankheit, Verlust.

Sophie Kröher holt diese Geschichten aus der Dunkelheit ins Licht. Ehrliche Texte und poetische Fotografien hat die junge Sächsin zu einem Buch verbunden. In den sozialen Medien haben Frauen längst