Pädagogik: Fatima Mohamad ist interkulturelle Fachkraft in der Kita «Arche Noah» in Ludwigshafen. Vorurteile und Rassismus lernten die Kleinen erst von Erwachsenen, sagt die Erzieherin. Ein neues Kita-Konzept will deshalb Toleranz einüben und stärken.

Von Alexander Lang

Matin ist der Star bei der «kunterbunten Stunde» in der protestantischen Kindertagesstätte «Arche Noah» in Ludwigshafen. Erzieherin Fatima Mohamad hält die Handpuppe mit den Wuschelhaaren und der lustigen Knubbelnase hoch, geht im Stuhlkreis umher. «Guten Tag, Iyi günler, Yawm jayid, Rojbas», begrüßt Matin jedes einzelne Kind in seiner Muttersprache und per Handschlag. «Schön, dass du da bist!»

Die zehn Mädchen und der Junge, die zum wöchentlichen interkulturellen Gesprächskreis zusammengekommen sind, strahlen.