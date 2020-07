Apolda (red) - Der Jugendclub Studioclub ist der Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche im NordenApoldas. Als die jungen Besucherinnen und Besucher des Jugendclubs letztes Jahr den

Wunsch äußerten, man könne doch den Jugendclub neu gestalten, entwickelte sich daraus

ein Kunstprojekt, welches nun in Form einer Vernissage ihren Abschluss findet. In der Zwischenzeit wurde nicht nur die Fassade des Jugendclubs durch die Jugendlichen unter Anleitung von Streetart- und Graffitikünstlern gestaltet, es sind auch viele Kunstwerke auf Leinwänden entstanden.

Am Dienstag, den 14. Juli, lädt der Jugendclub Studioclub ab 15 Uhr ein, die Kunstwerke und die neu gestaltete

Fassade zu begutachten. Für das Rahmenprogramm sorgt der Verein Cultures Interactive, der das gesamte Projekt mit seinen Graffitikünstlern begleitete.

Der Jugendclub Studioclub ist eine Einrichtung des Diakoniewerk Apolda, einem Träger in den Bereichen der ambulanten Altenhilfe, derKinder- und Jugendarbeit und sozialer Dienste in der Stadt Apolda, den Landkreisen

Weimarer Land und Sömmerda.