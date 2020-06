Nordhausen (red) – Der Kinder-Kirchen-Laden (Kila) in Nordhausen bietet ab sofort Führungen für Kinder auf die Türme der Blasii-Kirche an. Wie der Kirchenkreis Südharz mitteilte, werde es wegen der Corona-Pandemie bis zu den Sommerferien keine wöchentlichen Kindergruppen im Kila geben. Mit den Führungen habe Gemeindepädagoge Frank Tuschy ein Alternativ-angebot schaffen wollen. Regulär sind die Türme der Blasii-Kirche nicht öffentlich zugänglich. Im Rahmen der Kinderführungen kann nun neben der ehemaligen Türmerwohnung auch die Joedicke-Glocke und das alte Uhrwerk besichtigt werden. Die Verbindung zwischen der Türmerwohnung und Glocke gilt als die höchste Brücke der Stadt Nordhausen. Die Kirchturm-Führungen sind kostenlos und dauern je nach Interesse 30 bis 60 Minuten. Teilnehmen kann immer nur eine Familie pro Termin.

Termine über 0 36 31/98 83 40 oder per E-Mail an frank.tuschy@t-online.de