Weimar (red) - Mit einem Gottesdienst am 27. Dezember, 14 Uhr, in der Herderkirche wird Pfarrer Frieder Krannich durch Superintendent Henrich Herbst in den Ruhestand verabschiedet. Damit endet zum 31.12.2020 sein 18-jähriger Dienst in der Weimarer Kreuzkirche. Zuvor war Pfarrer Krannich von 1990 bis 2002 Pfarrer in Rudolstadt-Cumbach. Seine erste berufliche Station hatte Pfarrer Krannich in Brünn bei Eisfeld. Pfarrer Krannich hat das Gemeindeleben in der Kirchengemeinde Weimar und an der Kreuzkirche auf vielfältige Weise geprägt. Dazu gehören die gemeinsame Skirüstzeit der Konfirmand*innen, der Ostermarkt oder das Bibelkochen. Viele Jahre war Pfarrer Krannich Mitglied der Kreissynode des Kirchenkreises. Ein wichtiger Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Seelsorge.

„Ganz besonders schätze ich an Pfarrer Krannich, wie es ihm gelingt, Menschen zusammen zu führen und ins Gespräch zu bringen. Er hat für jeden ein offenes Ohr. Voller Dankbarkeit schauen wir auf seinen 39 jährigen Dienst in unserer Landeskirche und für die Zeit in unserer Weimarer Kirchengemeinde.“, sagt Superintendent Henrich Herbst.

Für den Gottesdienst in der Herderkirche werden seit Montag, 21.12. bis Mittwoch, 23.12. zwischen 12 Uhr und 18 Uhr Zählkarten vor Ort ausgegeben.