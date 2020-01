Jena (red) - Pastorin Nina Spehr und Pfarrer Johannes Bilz laden am 15. Januar, 20 Uhr, zu einem Gesprächsabend ins Melanchthonhaus ein. Thema des ersten Abends ist die Frage nach dem eigenen Ich. Unter der Überschrift "Gesprächsstoff Glaube" sollen Glaubens- und Lebensfragen diskutiert werden. Die Veranstaltung richtet sich an Neugierige und Suchende und dient dem Einstieg in den christlichen Glauben. Weitere Abende werden wöchentlich folgen.

Alle Termine unter melanchthonhaus-jena.de