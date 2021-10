Es ist ein besonderer Buchladen, welcher in der Kleinstadt Gefell im Kirchenkreis Schleiz mit einem großen Schaufenster mitten im Zentrum kaum zu übersehen ist.

Von Simone Zeh

Denn das Geschäft "Bücher fürs Leben” ist auch ein Ort der Begegnung und von Gesprächen. Und: Er wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt. Bis zum 1. Oktober feiert der christliche Buchladen sein zehnjähriges Bestehen und lädt dazu herz-lich ein.

“Eigentlich war unser Jubiläum schon am 26. Januar, aber da waren ja alle Geschäfte geschlossen”, berichtet Tabea Ruß. Sie und auch Rosemarie Apelt sowie Karl-Heinz Vanheiden waren von Anfang an dabei. Zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter wechseln sich heute in ihren Diensten ab.