Vom Wunder, heil zu werden

In den biblischen Berichten von den Heilungswundern Jesu geht es nicht um magische Gesundung. Und auch nicht um Beweise für die Wirkmacht des Glaubens. Es geht um viel mehr.

Von Diana S. Freyer

Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Die verkrümmte Frau, der Mann mit der verdorrten Hand. In den Geschichten des Neuen Testaments begegnet Jesus auf Schritt und Tritt kranken Menschen. Sie sitzen rufend am Straßenrand und laufen ihm nach, um wenigstens den Saum seines Gewandes zu berühren. Hat sich herumgesprochen, wo Jesus einkehrt, steht am Abend die ganze Stadt vor der Tür. Wenn kein Durchkommen ist, wird kurzerhand das Dach abgedeckt, um die Trage herabzulassen. Menschen fiebern einer Begegnung mit Jesus entgegen, weil sie auf Heilung hoffen.