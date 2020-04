Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

1. Petrus 1, Vers 3

Was bedeutet es, neu geboren zu sein? Neugeborene Kinder sind schutzlos und gefährdet. Sie schreien und weinen und hoffen auf das Mitgefühl und Erbarmen ihrer Eltern. Es geht nicht anders, ihre Umwelt muss für sie da sein. Wenn Neugeborene Anteilnahme und Fürsorge erfahren, bilden sie ein Grundvertrauen aus. Sie fühlen sich getragen und geborgen in den starken Armen ihrer Eltern. Der Wochenspruch ruft uns auf, von Neugeborenen zu lernen und auf Gott zu hoffen.

Jugendliche machen die Erfahrung, dass ihre Umwelt sie nicht vor allem bewahren kann. Sie haben Zweifel. Heranwachsende fragen, ob die Welt ein guter Ort ist und wo ihr Platz darin sein kann. Das Grundvertrauen bekommt Risse: Teenage Angst.

Erinnern Sie sich an die „Fridays-for-Future“-Demonstrationen? Als die, die nichts zu entscheiden hatten, die beste Entscheidung getroffen haben? Als die, die den Sachzwang erkannt hatten, gehandelt haben? Das ist lebendige Hoffnung. Sie ist echt. Sie ist ansteckend. Wie die neu Neugeborenen haben diese Teenager geschrien, getanzt, geschwänzt und gehofft.

Ich sehe diese Teenager den wankenden Boden verteidigen, auf dem sie stehen, mit allem, was sie haben. Ich sehe sie die Hoffnung einfordern, und das Leben gegen alle Gegensätze verteidigen. Ich sehe sie ihren Traum von einer guten Welt wider das bessere Wissen am Leben erhalten. Jeden Freitagnachmittag.

Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er befreit uns von allen Zwängen. Er zeigt uns seine Barmherzigkeit. Wir sind in lebendige Hoffnung hineingeboren. Christus weckt damit unseren Zweifel an der Welt und gleichzeitig unsere Hoffnung auf die Welt der Neugeborenen. Er gibt uns nicht den souveränen Optimismus der Weltenlenker, aber sein Rettungszeichen, das Kreuz, gibt uns Lebenskraft und Atem für die Rebellion, die seine Hoffnung ist.

Vikar Manuel Kaiser, Goseck