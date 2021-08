Ärzten kommt nach Ansicht der Münsteraner Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert bei der Hilfe zum Suizid künftig eine zentrale Rolle zu. Zugleich müsse absolut klar sein, dass kein Arzt und keine Ärztin zur Hilfe zum Suizid genötigt werden dürfe, auch nicht indirekt, etwa durch soziale Erwartungen. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar 2020 das Verbot der organisierten Sterbehilfe gekippt und erklärt, jeder Mensch habe das Recht, sein Leben zu beenden und dazu auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Politik und Ärzteschaft befassen sich seither mit einer möglichen Nachfolgeregelung.

Entertainer Alfred Biolek, der kürzlich im Alter von 87 Jahren verstarb, ist nach der Einäscherung auf dem Kölner Melatenfriedhof im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Der Fernsehmoderator sagte einmal im "SZ"-Magazin: "Den Tod finde ich nicht unangenehm." Angst vor dem Alter oder dem Tod hatte er nicht. Die Bild-Zeitung zitiert ihn: "Wenn man so alt ist wie ich, ist das nicht so dramatisch".

Nach den Worten des Mainzer Theologen Kristian Fechtner darf die Kirche angesichts sinkender Mitgliedszahlen keine Wagenburg-Mentalität entwickeln. Stattdessen müsse sie mit beispielhaftem Handeln ihre Haltung in ethische Konflikte einbringen, etwa in Fragen des Sterbens oder in der Anwaltschaft für Flüchtlinge. Dann gewinne sie gesellschaftliche Akzeptanz. «Wenn die verspielt wird, wird die Volkskirche nicht mehr funktionieren.» Außerdem müsse die Kirche ihren Erfahrungsschatz für den Einzelnen an Wendepunkten seines Lebens erschließen.

Olympiasiegerin Sydney Mc-Laughlin, 21 Jahre, aus den USA ist die schnellste Frau, die je die 400-Meter-Hürden gelaufen ist. In Tokyo unterbot sie ihre eigene Bestmarke mit 51,46 Sekunden um 34 Hundertstelsekunden und stellte damit einen neuen Weltrekord auf. Die christliche Goldmedaillen-Gewinnerin macht aus ihrem Glauben keinen Hehl: "Auszeichnungen kommen und gehen, die Herrlichkeit Gottes ist ewig. Ich laufe, um Gottes vollkommenen Willen zu reflektieren. Ich bin nichts. Aber durch Gnade und durch Glauben hat Jesus mir alles gegeben."