Shincheonji: Auf den ersten Blick scheint es erfreulich, junge Leute melden sich in Kirchengemeinden und wollen über die biblische Offenbarung sprechen. Aber Vorsicht ist geboten, meint der Beauftragte der EKM für Sekten- und Weltanschauungsfragen.

Von Andreas Fincke

Endlich jemand, der sich für theologische Fragen interessiert und sich nicht über Unrat auf dem Friedhof beschweren will – könnte man meinen. Aber leider geht die Geschichte anders. Denn wer hier nach der Offenbarung fragt, benutzt das Thema nur, um ins Gespräch zu kommen. Entweder von Angesicht zu Angesicht oder online per Zoom.

In einer E-Mail, die jüngst an zahlreiche Pfarrämter ging, heißt es: „Schon über 3000 zufriedene Pastoren weltweit haben an unseren Offenbarungsseminaren teilgenommen.