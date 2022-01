Wissen macht Ah!“-Moderatorin Shary Reeves hat den Glauben ihrer aus Kenia und Tansania stammenden Eltern und später ihrer Pflegeeltern als prägend empfunden. „Sie haben mir viele kluge – auch biblische – Weisheiten mitgegeben. Davon zehre ich noch heute“, so die 52-Jährige. Der Glaube habe ihr auch geholfen, den frühen Tod ihres Bruders zu verarbeiten. „Dass es ein Leben nach dem Tod gibt, steht für mich außer Frage. Da kann mich kein Wissenschaftler vom Gegenteil überzeugen.“

Der evangelikale Theologe Egmond Prill ist aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Dies sei ein „notwendiger Schritt zum Seelenheil und zur Glaubenshygiene“ gewesen, so der 65-jährige gebürtige Zschopauer. Zuletzt hatte ihm die Kirchengemeinde im sächsischen Brand-Erbisdorf kurzfristig abgesagt, eine länger vereinbarte Predigt zu halten. „Wenn mich meine Kirche nicht predigen lässt, dann brauche ich diese Kirche nicht mehr“, erklärt er. Prill ist Leiter der Medienakademie der Christlichen Medieninitiative "pro" und lebt in Kassel. Bekannt wurde er als Autor regelmäßiger Sonntagsandachten in mehreren Anzeigenblättern.

First Lady“ Elke Büdenbender wird am 1. Februar die Pilger-initiative "Go for Gender Justice" eröffnen. Die Veranstaltung im Schloss Bellevue soll online übertragen werden. Mit der Pilgeraktion will die evangelische Kirche auf fehlende Geschlechtergerechtigkeit aufmerksam machen. Die Etappen sollen mit regionalen Gruppen aus Zivilgesellschaft und Religion gestaltet werden. Die Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist Juristin und setzt sich als Schirmherrin unterschiedlicher Projekte für Gleichberechtigung ein.

Dirigent Herbert Blomstedt beschreibt sich als „unverbesserlichen Optimisten“. Halt und Orientierung biete ihm der Glaube, sagte der 94-Jährige. „Es muss etwas Absolutes geben, was unantastbar ist. Das suchen wir." Auch die Liebe zur klassischen Musik gebe ihm Kraft, "weil sie den Intellekt und die Emotionen gleichfalls stimuliert“. Seinen 95. Geburtstag am 11. Juli wolle er mit einem „besonderen Dankgottesdienst in der Thomaskirche“ in Leipzig begehen.