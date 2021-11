Liedermacher Wolf Biermann sagt über sich selbst, er sei „lebenslänglich ein Gläubiger“ gewesen. Dabei glaube er nicht an einen Gott oder an Götter, sondern an die Menschen, so der 84-Jährige, der aktuell ein Buch unter dem Titel «Mensch Gott!» veröffentlicht hat. Mit Blick auf seinen 85. Geburtstag am 15. November erklärte Biermann, er wolle noch ein «paar eckige Runden drehen». Mit dem Tod habe er es nicht eilig, bekannte der Dichter und zitierte den jüdischen Schlagerpoeten Robert Gilbert: «Bloß nich drängeln zu die Engeln!»

Nach Einschätzung von Julia Knop ist der "Synodale Weg" im Osten Deutschlands weniger verankert als im Westen. Ostdeutsche Kirchenmitglieder "fremdeln" mit dem Reformdialog der katholischen Kirche, so die Erfurter Theologin. Grund dafür sei die Sorge, dass die kirchenkritischen Debatten "etwas kaputt machen, was Heimat ist". Als solche hätten die ostdeutschen Katholiken ihre Gemeinden in der kirchenfeindlichen DDR nachhaltig erlebt. Weitere Gründe lägen in der Auffassung, dass Strukturänderungen nicht notwendig seien, "um in der Kirche gut leben zu können", erklärte Knop.

Der Bundesvorsitzende des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU), Ulrich Hemel befürchtet eine düstere finanzielle Zukunft der Kirchen. "Wir werden den Verkauf von Kirchen erleben", sagte Hemel. Die Kirche habe einen großen Bedarf an nachholender Modernisierung. Seine Kritik äußerte Hemel insbesondere in Bezug auf die katholische Kirche, die seiner Meinung nach "oft so funktioniert wie McDonalds", wo es zwar ein gemeinsames Marketing gäbe, sonst aber jeder Ladenbesitzer mache, was er wolle.

Schauspielerin Whoopi Goldberg wird als Schwester Deloris in einer Fortsetzung von „Sister Act“ zu sehen sein. Wie das Magazin "Deadline" berichtete, gibt es Pläne für einen dritten Teil des Nonnen-Musicals aus den 90er-Jahren. Die heute 65-jährige Amerikanerin spielt darin eine Nachtclub-Sängerin, die als Mordzeugin in einem Kloster Zuflucht findet. Dort leitet sie den Chor, der dann erfolgreich wird. Titel, Handlung sowie Starttermin des Films sind noch nicht bekannt. Namen