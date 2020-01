Eine moderne Inszenierung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus wird zu Ostern in Essen dargeboten und vom Fernsehsender RTL ausgestrahlt. Nach dem Vorbild der erfolgreichen Mega-Show in den Nieder-landen soll das Musik-Live-Event auch hierzulande zu einem Quotenbringer werden. Mitten in Essen werden bekannte Schauspieler und Sänger mithilfe deutscher Popsongs die Passionsgeschichte nachspielen und die dramatischen Ereignisse in die heutige Zeit transportieren, heißt es in der Ankündigung. Moderator Thomas Gottschalk soll dabei als Erzähler fungieren. "Ich freue mich, dass RTL mit dieser Erlösungsgeschichte ins Quotenrisiko geht", so der Entertainer. Er sei selten so gut auf einen TV-Auftritt vorbereitet gewesen.

