Das ist der Gipfel

Sinnsuche in den Bergen: 356 Sektionen hat der Deutsche Alpenverein – die jüngste heißt «Gipfelkreuz» und sitzt in der Ramsau bei Berchtesgaden. Sie soll eine Gemeinschaft für bergbegeisterte Sinnsucher bieten. Das Ziel: Gott auch auf Bergtouren erfahrbar machen.

Von Susanne Schröder

Der Glaube prägt Daniel Jägers Alltag: Der Gründer der neuen Alpenvereinssektion «Gipfelkreuz» war Betriebswirt beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung und arbeitet nun als Erlebnispädagoge beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM).

Er absolviert zudem ein Fernstudium der Theologie an der Universität Greifswald mit dem Ziel, Pfarrer zu werden. Außerdem ist er Alpinist und in seiner Freizeit am liebsten in den Bergen unterwegs.