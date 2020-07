Frankfurt a. M. (epd) – Die internationale Gemeinschaft verfehlt in diesem Jahr ihre selbstgesteckten Ziele bei der Bekämpfung von HIV und Aids. Der Ausbruch des Coronavirus habe die Pläne der Weltgemeinschaft durchkreuzt, sagte die Exekutivdirektorin des Hilfsprogramms Unaids, Winifred Byanyima, bei der Eröffnung der ersten virtuellen Welt-Aids-Konferenz am Montag. Ziel war, in diesem Jahr 90 Prozent aller HIV-Infizierten weltweit über ihren Status zu informieren und 90 Prozent von ihnen Zugang zu lebensverlängernden Medikamenten zu ermöglichen.

Gründe für die verfehlten Ziele sind laut Unaids ungleiche Fortschritte vor allem beim Zugang zu Behandlungsmitteln: Während Länder wie Swasiland im südlichen Afrika die Ziele bereits erreicht hätten, stiegen in Osteuropa und Zen-tralasien die Ansteckungsraten.