Berlin (epd) – Ein italienisches Zivilgericht hat nach Angaben der Rettungsorganisation Sea-Watch die Beschlagnahmung des Schiffes "Sea-Watch 3" aufgehoben. Das Seenot-Rettungsschiff werde so schnell wie möglich in das Such- und Rettungsgebiet nördlich der libyschen Küste zurückkehren. Das Schiff war von den italienischen Behörden beschlagnahmt worden, nachdem dessen frühere Kapitänin Carola Rackete im Juni des vergangenen Jahres 53 Flüchtlinge aus Seenot gerettet und nach wochenlangem Warten trotz eines Verbots den Hafen der Insel Lampedusa angesteuert hatte.