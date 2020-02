Apenrade (epd) – Mit einem zweisprachigen Festgottesdienst im dänischen Apenrade ist am vergangenen Sonntag an die Abstimmung über die deutsch-dänische Grenze vor 100 Jahren erinnert worden. Der Gottesdienst war zugleich Auftakt für das deutsch-dänische Jubiläumsjahr 2020 in der Grenzregion.

Die Grenzabstimmungen im Jahr 1920 in Süd- und Nordschleswig führten zu der noch heute gültigen Grenzlinie zwischen Dänemark und Deutschland. Damals stimmten rund 180 000 Deutsche und Dänen darüber ab, wo die Grenze verlaufen sollte. In Folge dessen kam es in beiden Regionen zur Bildung von evangelischen Minderheitenkirchen: der Dänischen Kirche im deutschen Südschleswig (Dansk Kirke i Sydslesvig) und den Nordschleswigschen Gemeinden, die zur Nordkirche gehören.