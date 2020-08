Seit 2014 ist Judith Kierschke Pfarrerin in Storkow (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz). Nun zieht es die 41-Jährige mit Mann und Kindern hinaus in die Welt: Zum 1. August wird sie Pfarrerin der deutschsprachigen Martin-Luther-Gemeinde in der kanadischen Hauptstadt Ottawa.

Frau Kierschke, wie kam es, dass Sie Pfarrerin in Ottawa werden?

Judith Kierschke: Die EKD veröffentlicht jedes Jahr ihre freien Auslandspfarrstellen, und das habe ich mir immer mal gerne angeschaut. Doch so unbedingt weg wollte ich nicht, denn in Storkow hat es mir wirklich gut gefallen. Aber dann wurde die Auslandspfarrstelle in Ottawa frei, und ich habe mich einfach mal beworben, weil nach Kanada wollten mein Mann und ich schon immer mal.