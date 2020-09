Magdeburg (red) - Die Herbstvollversammlung des Landesjugendkonventes (LJK) der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) tagte am vergangenen Wochenende erstmals online. Im Rahmen der Videokonferenz wurden auch die Wahlen durchgeführt. Charlotte Frank (Kirchenkreis Mühlhausen), Johannes Hartke (Kirchenkreis Südharz), Philipp Huhn (Kirchenkreis Mühlhausen) und Natalie Karlapp (Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt) werden die Evangelische Jugend in der sich neu konstituierenden Landessynode vertreten. Zudem wurde Charlotte Rieger (Kirchenkreis Halberstadt) neu in den Vorstand des Landesjugendkonvents der EKM gewählt und Christian Heering (Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen) für diese Aufgabe bestätigt. Für die Jugendkammer des bejm wurde Noah Jalowski (Kirchenkreis Greiz) für weitere zwei Jahre gewählt, wodurch er auch seine dortige Vorstandstätigkeit weiterführen kann. Außerdem wurden Jan Einicke (Kirchenkreis Erfurt) in den Landesjugendring Thüringen delegiert, Marc Seiler (Kirchenkreis Altenburger Land) wird künftig die Stellvertretung in diesem Gremium erfüllen.

Das Landesjugendkonventes und Menschenfeindlichkeit. Dieses soll am 9. Oktober 2020 veröffentlicht werden. An diesem Tag jährt sich der rechtsextremistische Anschlag in Halle zum ersten Mal. Einstimmig wurde in diesem Zusammenhang die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft zur Interreligiösen Zusammenarbeit beschlossen. Diese erhält den Auftrag, Kontakt zu Jugendorganisationen anderer Weltreligionen in Deutschland aufzunehmen und ein Treffen mit dem Ziel des interreligiösen Dialogs und der Planung diesbezüglicher Projekttage zu initiieren.

Die Öffentlichkeitsarbeit des LJK soll in Zukunft von einem Social-Media-Team gestaltet werden, welches aus Vertretern des Vorstands und des Presseausschusses besteht. In diesem Zusammenhang wurde auf der Versammlung beschlossen, den eigenen Facebook-Account des LJK zu deaktivieren. Künftig wolle man vermehrt die Accounts der Evangelischen Jugend nutzen. So soll der LJK stärker als deren Selbstvertretung wahrgenommen werden und jungen Menschen mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung gegeben werden.

Der Landesjugendkonvent tritt das nächste Mal zu seiner Frühjahrsvollversammlung vom 5. bis 7. März 2021 in Halle zusammen.