Alles im Block: Natalie Karlapp ist 20, Jugendsynodale und als Schriftführerin Mitglied im Präsidium der Landessynode der EKM. Im Gespräch mit Beatrix Heinrichs erklärt die Studentin, was erfolgreiche Jugendarbeit mit dem Busfahrplan zu tun hat.

Welche Themen stehen auf Ihrer To-do-Liste für Naumburg?

Natalie Karlapp: Mir liegt es sehr am Herzen, dass der Austausch mit den Jugendlichen innerhalb der Synode kein einmaliges Event bleibt, sondern der Auftakt für regelmäßige Gesprächsrunden. Oft ist es ja so, dass die Älteren die Jugend nur als diejenigen wahrnehmen, die ständig alles neu machen und umkrempeln wollen – wo man doch einfach nur so weitermachen möchte wie bisher.