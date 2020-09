Der Tag des offenen Denkmals hat mit zahlreichen Angeboten im Landgut Holzdorf stattgefunden und konnte die Gäste mit mancher Neuerung überraschen.

Der „Picknick Club“ mit exklusiv gefüllten Schlemmer-Boxen, die Reihe „Legende Holzdorf“ mit Performances sowie ein Freiluftkino und schließlich eine Lichtinstallation haben das Publikum begeistert. Aus diesem Grund wird die Installation bis zum Montag dem 21.9. weiterhin gezeigt.

Täglich von 19 bis 24 Uhr erstrahlt der Park im neuem Glanz und gibt Perspektiven frei, die sich unter normalen Bedingungen nicht öffnen.

Die Installation „Leuchtkörper“ wurde von Lichtkünstlers Christian Scheibe konzipiert und umgesetzt. „Einzelne Leuchtstäbe und kleine Leuchtinseln schmiegen sich an die Bäume,

an die Sträucher, an Gebäude und illuminieren den Park dezentral. Die Lichtstäbe der Installation werden somit Teil des Parks, sie werden Teil der Natur und erinnern in ihrer Form an langstielige Pflanzen und mystische Figuren“, erklärt er und freut sich über die tolle Resonanz seiner Arbeit.

„Die Besucher waren begeistert. Diese Freude und die Aussicht auf weiterhin schönes Wetter haben uns dazu bewogen, die Lichtinstallation in reduzierter Form noch über das kommende Wochenende zu zeigen“, sagt Bettina Schmidt, Geschäftsführerin im Landgut.

Interessierte sind täglich ab 19 Uhr willkommen, sich kostenfrei im Park aufzuhalten, dort zu spazieren, Decke und Picknickkorb mitzubringen, um das Licht im Park zu ungewohnter Tageszeit zu genießen.

Wann: bis Montag, 21. September 2020, täglich von 19:00 bis 24:00 Uhr

Wo: Landgut Holzdorf, Otto-Krebs-Weg 5, 99428 Holzdorf / Weimar

Rückfragen: Elisabeth Mosafer, Tel. 0171-9789264, Mail: E.Mosafer@diakonie-wl.de

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu Einschränkungen kommen.

Für Besucher liegt ein Hygienekonzept zum Schutz vor Covid19-Infektionen vor.

Jeder wird gebeten, sich an die für das Landgut Holzdorf geltende Vorschriften zu halten.

Bilder: Tristan Vostry / Text: Sandra Smailes