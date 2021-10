Leipzig (red) – Die Referentin für Partnerschaftsarbeit und Ökumenisches Lernen im Ökumenezentrum der EKM, Judith Königsdörfer, ist am Dienstag in den Vorstand von Evangelisch Mission Weltweit (EMW) gewählt worden. Die EMW ist der Dachverband der evangelischen Missionswerke, zu dem neun Missionswerke, fünf Freikirchen, fünf Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland gehören. Bis heute (Mittwoch) trifft sich der Fachverband zur Mitgliederversammlung in Leipzig. Themen waren unter anderem Kommunikation und Gerechtigkeit sowie die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen im kommenden Jahr in Karlsruhe.