Magdeburg (red) - Am Sonntag (3. April 2022, 10 Uhr) wird sich Dorothee Land im Gottesdienst im Magdeburger Dom der Öffentlichkeit vorstellen. Sie ist eine der beiden Kandidatinnen für das Amt der Regionalbischöfin für den Bischofssprengel Magdeburg. Der Vorstellungsgottesdienst wird live bei YouTube übertragen.

Dorothee Land wurde 1965 in Halle geboren. Nach ihrem Theologiestudium in Halle und Naumburg war sie zunächst als Pfarrerin in Zwinge tätig und ab 1997 Schulbeauftragte und Religionslehrerin im Schulamtsbereich Worbis sowie Gemeindepfarrerin im Pfarrbereich Silkerode. Von 2003 bis 2012 arbeitete sie als Landesjugendpfarrerin der EKM. Danach hatte sie die Projektstelle „Glaubenskurse Ost“ beim Gemeindekolleg in Neudietendorf inne. Gegenwärtig ist Dorothee Land Gleichstellungsbeauftragte im Landeskirchenamt der EKM sowie Studienleiterin für die Fortbildung zum Einstieg in den Beruf. Dorothee Land ist verwitwet und hat zwei Kinder.

Bettina Schlauraff, ebenfalls Kandidatin für das Regionalbischofsamt, wird sich am 10. April (10 Uhr) im Magdeburger Dom im Gottesdienst vorstellen. Auf ihrer Tagung vom 27. bis 30. April 2022 in Naumburg wird die Landessynode der EKM das Amt der Regionalbischöfin für den Sprengel Magdeburg neu besetzen.