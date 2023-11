Erfurt (epd) - Der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, wird für zwei Wochen als sogenannter Kurprediger den Pfarrdienst in Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. Von Sonntag an bis zum 30. Juli übernehme er die Urlaubsvertretung im dortigen Pfarramt, teilte die EKM in Erfurt mit. Neben seelsorgerlichen Gesprächsangeboten für Gemeindeglieder, Kurgäste und Urlauber sind unter anderem ein Gottesdienst, Friedensgebete und Vorträge in der neugotischen Backsteinkirche von Wustrow geplant.

Er freue sich auf interessante Begegnungen und Gespräche mit den Einheimischen und Urlaubern der Region, sagte Kramer. Besonders im Urlaub, wenn Menschen ihren Alltag für einige Tage hinter sich lassen, stelle sich häufig eine andere Perspektive auf das eigene Leben ein. Es sei Aufgabe der Kirche, diesen Menschen Platz zur Besinnung und zum Nachdenken zu geben und gesprächsbereit zu bleiben.

Die neugotische Kirche von Wustrow wurde 1873 eingeweiht. Besonders in den Sommermonaten sei die evangelische Gemeinde seelsorgerische Anlaufstelle für die vielen Gäste in den umliegenden Dörfern, hieß es weiter. Zudem fänden dort regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen statt.