Bibelgeschichten aus Plastik: Mit Playmobil durch das Buch Genesis

Der Literaturwissenschaftler Michael Sommer will die Geschichten der Bibel auf Youtube nacherzählen. Die Darsteller sind dabei Playmobilfiguren. 66 Videos sollen entstehen, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit. Sommer ist für seinen Youtube-Kanal «Sommers Weltliteratur to go» bekannt, auf dem er Klassiker der Literatur mit Playmobilfiguren als Kurzversion nachspielt. Beliebt sind die Videos vor allem bei Schülern. Der Dramaturg erhielt 2018 dafür den Grimme Online Award. Sein erstes Bibel-Video wurde bereits über 20 000 Mal abgerufen. Es erzählt das 1. Buch Mose, angefangen bei der Schöpfungsgeschichte bis hin zu Josef in Ägypten.

