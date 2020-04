Ein "Workout-Gottesdienst" ist am vergangenen Sonntag, 19. 4. 2020, auf Youtube gefeiert worden. Nach Angaben der Organisatoren handelte es sich um den «ersten Gottesdienst, zum dem die Jogginghose nicht nur erlaubt, sondern erwünscht» war. Gesendet wurde aus der Arena in Frankfurt, von der Sporthochschule Köln, aus dem Olympiastadion Berlin und der Arena auf Schalke. Unter der Überschrift «Gott golft, Jesus joggt und Paulus pumpt!» gab es zwischen Liedern, Gebeten und Predigt Übungen zum Mitmachen, die per Video eingespielt wurden. Der Berliner Stadionpfarrer Bernhard Felmberg erinnerte in seiner Predigt an Parallelen zwischen biblischer Geschichte und sportlicher Betätigung. Christen seien überzeugt, dass der Tod «nicht das letzte Wort» habe: «Das sagen wir uns zu in einer Zeit, wo weltweit Tausende Menschen sterben.»