Leipzig ist Austragungsort des vierten Deutschen Chorfestes 2022. Rund 350 Chöre treten bei mehr als 500 Konzerten auf. Besonders Kinder- und Jugendchöre stehen im Fokus.

Musik liegt in der Luft: In Leipzig sind im Rahmen des diesjährigen Deutschen Chorfestes mehr als 500 Konzerte geplant. Vom 26. bis 29. Mai präsentieren sich in der ganzen Stadt rund 350 Chöre auf 27 Bühnen, wie der Deutsche Chorverband mitteilte. Einen Schwerpunkt lege das Fest auf den Bereich der Kinder- und Jugendchöre.

Der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Altbundespräsident Christian Wulff, bezeichnete das diesjährige Chorfest als wichtiges Zeichen für die gesamte Chorlandschaft. „Wer früh beginnt, wird dauerhaft singen. Hier soll das Deutsche Chorfest Signalwirkung entfalten“, sagte Wulff. Singen verbinde in besonderer Art und Weise, gerade in „schrecklichen Zeiten des Krieges“.

Das Festival sei zudem eines der Highlights im „Jahr der Chöre 2022“. Mit der Initiative mache der Deutsche Chorverband auf die Anliegen der Chorszene aufmerksam, so Wulff. Die bundesweite Initiative soll unter anderem die Nachwuchsarbeit stärken. Ob Deutschland auch in zehn Jahren noch ein Chorland sein werde, entscheide sich jetzt, betonte Wulff. Die Pandemie habe Chören, auch Kinder- und Jugendchören, in den vergangenen beiden Jahren stark zugesetzt.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) warb um freiwillige Helferinnen und Helfer bei der Durchführung der Veranstaltung und verwies auf die aktive Chorszene in der Stadt. „Die Stadt Leipzig ist mit ihrer großen Chortradition und ihrer vibrierenden Chorszene, vom Thomanerchor und dem Gewandhauschor über den MDR-Rundfunkchor bis hin zu Ensembles wie 'amarcord' oder 'Calmus', unverwechselbar.“

Zu den Veranstaltungsorten zählen laut Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) unter anderem das Gewandhaus und die Moritzbastei. Nach einer „entbehrungsreichen Zeit bin ich glücklich, dass die Kulturstadt Leipzig aufblüht“, sagte sie. Weitere Konzerte sollen unter anderem in der Evangelisch Reformierten Kirche zu Leipzig, in der Friedenskirche Gohlis, der Nikolaikirche sowie der Thomaskirche stattfinden.

Der zentrale Punkt des viertägigen Festivals wird nach Angaben der Veranstalter die Open-Air-Bühne auf dem Leipziger Markt. Eröffnet wird das Festival vom Leipziger Thomanerchor, „amarcordplus“ und „Slixs“.

Im Wettbewerb treten demnach 74 Chöre in elf Kategorien an. Ein Großteil der zumeist in zwei Schwierigkeitsgraden ausgetragenen Kategorien richteten sich dabei nach Genres und Epochen. Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt am 29. Mai um 10.30 Uhr auf dem Leipziger Markt.

Zuletzt hatte das Deutsche Chorfest in Stuttgart stattgefunden. Die bereits vor zwei Jahren in Leipzig geplante Veranstaltung war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Aus Sachsen beteiligen sich nach Angaben der Veranstalter 59 Chöre an dem Chorfest. Mehr als die Hälfte davon komme direkt aus Leipzig.

