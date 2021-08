Sie möchten gern auf den nächsten Gottesdienst hinweisen oder ein Orgelkonzert ankündigen? Oder gibt es in Ihrer Kirchengemeinde demnächst eine Lesung oder ein besonderes Jubiläum, das keiner verpassen sollte?



Im Online-Portal Ihrer Kirchenzeitung haben Sie die Möglichkeit, Veranstaltungstermine zu veröffentlichen. Schnell und unkompliziert. Mit einem Klick können Sie die Termine und Ankündigungen auch per Mail oder in den Sozialen Netzwerken teilen.

Termin erstellen: So geht's



Als registrierter Nutzer, Gemeindebrief-Redakteur oder Gemeindereporter können Sie über Ihr Nutzer-Profil und den Button „Veranstaltung erstellen“ Termine ankündigen. Auch besteht auf jeder Seite im Portal über den Sticky-Button (zu finden rechts unten) die Möglichkeit Veranstaltungen zu erstellen.

Jetzt Veranstaltung erstellen >>>

Ein Hinweis: Alle Termine, die bereits auf der Homepage der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (ekmd.de) eingegeben wurden, werden automatisch im Portal meine-kirchenzeitung.de bzw. unser-gemeindebrief.de übernommen und angezeigt! Die Synchronisation erfolgt täglich.