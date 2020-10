In Erfurt haben sich Christen zusammengeschlossen, um den Grundstein für ein ökumenisches Netzwerk zur Bewahrung der Schöpfung zu legen. Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen bei der Thüringer Landesregierung, Christhard Wagner, war beim Gründungstreffen dabei. Willi Wild hat mit ihm gesprochen.

Wer hat das Treffen initiiert, und welche Netzwerkpartner waren dabei?

Christhard Wagner: Seit einem Jahr rufen jeden Freitagmittag die Glocken der Kaufmannskirche in Erfurt zum Gebet für die Schöpfung. Nun brauchen die Gebete ihre Bekräftigung durch unser Handeln. In den Kirchen gibt es zwar klare Positionen zur Schöpfungsbewahrung. Jedoch kommt hiervon bisher sowohl geistlich als auch praktisch zu wenig in den Gemeinden an. Das wollen wir ändern.