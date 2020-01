Mit einem freudigen Ereignis endete das Jahr 2019 in der Kirchengemeinde Altenburg. Drei Tage vor Heiligabend traf die neue Gedächtnisglocke für die Brüderkirche ein.

Von Ilka Jost

Unter großem technischen Aufwand und mit viel Feingefühl wurde das Schwergewicht durchs Portal der Brüderkirche gehievt und in der Taufhalle aufgestellt.

Die 2 658 Kilogramm schwere Bronzeglocke trägt die Inschrift „Dona nobis pacem“ sowie das Datum 25. 10. 1989 in Erinnerung an die erste Großdemo in Altenburg. Damals war Michael Wohlfahrt Pfarrer der Brüderkirche, ein wichtiger Initiator der Friedlichen Revolution in Altenburg. Er hat es sich wie sein Nachfolger Reinhard Kwaschik nicht nehmen lassen, zur feierlichen Ankunft nach Altenburg zu kommen.