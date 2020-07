Kirche kritisch unter der Lupe

Fragen an den Bischof: Friedrich Kramer kam mit dem Andachtskoffer zum Abend-gebet in die Mühlhäuser Georgikirche. Anschließend stand er Rede und Antwort.

Von Reiner Schmalzl

Die jährliche Bekanntgabe der Mitgliederstatistik brachte es an den Tag: Auch im vergangenen Jahr haben viele Menschen der Kirche den Rücken gekehrt. Angesichts des Mitgliederschwundes in den beiden großen christlichen Kirchen sind auch Gemeindemitglieder des evangelischen Kirchspiels Mühlhausen mehr oder weniger beunruhigt. Wie die Perspektive für die nächsten 20 Jahre aussieht, wollte ein Mühlhäuser aus höchst berufenem Munde erfahren und konfrontierte Landesbischof Friedrich Kramer mit dieser brisanten Frage.

„Schon in den nächsten zehn Jahren werden wir uns verringern“, sagte Kramer.