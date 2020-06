Wann Pfarrer Michael Greßler auf die Idee kam mit der mobilen Kirche, weiß er nicht mehr genau. „Ich glaube, ich saß am Schreibtisch. Ich dachte mir, das Bäckerauto kommt auch regelmäßig in die Dörfer – oder der Eismann. Warum kann nicht die Kirche, also der Pfarrer, mit seinem Auto vorfahren, es zum Kirchen-Mobil umwandeln?“

Von Jens Hennig

Es blieb nicht bei der Überlegung. Greßler, zuständig für die Gemeinden des Kirchspiels Camburg-Leislau im Kirchenkreis Eisenberg, ging sofort an die inhaltliche Umsetzung. Ob er die Idee exklusiv hat, da ist er sich nicht sicher. „Ich kann mir schon vorstellen, dass es anderswo ähnliche Projekte gibt. Ich habe darauf kein Patent“, sagt Greßler.