Alles begann mit dem Ehrenamtspreis "Goldener Kirchturm". Plötzlich wurde die Initiative Johannis-Kirche Markersdorf über die Region hinaus bekannt, als sie den Preis der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) zugesprochen bekam. Nun wurde diese Initiative für den Deutschen Engagementpreis 2020 nominiert.

Von Wolfgang Hesse

"Diese Auszeichnung wurde nicht nur von der Kirchengemeinde und dem Kirchenkreis mit viel Freude aufgenommen, sondern hat auch in der Ortsgemeinde, in der Verwaltungsgemeinschaft und rund herum viel Anerkennung erfahren", berichtet Kerstin Machmüller, eine treue Mitstreiterin der Initiative. Die Johannis-Kirche in Markersdorf ist ein kleines Schmuckstück.