Der Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Kammerforst hat bei Aufräumarbeiten in einem Nebengelass der Orgel ein Bild gefunden. Nun besteht die Schwierigkeit, dieses Bild irgendwie einzuordnen. Weder auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite sind Initialen oder andere Hinweise auf den Künstler zu vorhanden. Auch eine Anfrage in der örtlichen Zeitung blieb ohne Erfolg.

Nun möchten wir auf diesem Weg einen größeren Kreis erreichen. Zu sehen ist eine Szene, welche die Geburt (oder auch die Taufe) eines Johannes darstellt. Auf der Tafel ist zu lesen " ER HEIST JOHANNES", wobei noch offen ist, um welchen Johannes es sich handeln könnte. Die Person in der Mitte stellt offenbar eine geistliche Person dar, welche auch aus dem medizinischen Umfeld stammen könnten. Auch Hinweise auf die Art der Gewandungen und der Kopfbedeckungen können uns weiterhelfen. Als Fußboden sind rechteckige Kacheln (oder Fliesen) zu erkennen, welche ein Hinweis auf eine Kirche sein können. Das Bild ist direkt auf Holzbrettern gemalt, stark verschmutzt und weist Frühschwundrisse auf der gesamten Fläche auf. An der oberen Bildkante stehen einige Nägel heraus, welche darauf hin deuten, das das Bild keinen Rahmen hatte, sondern eingebaut war.

Wir als Gemeindekirchenrat suchen nun Hinweise auf das Bild, die Malweise oder die Art der Darstellung der Figuren. Auf Wunsch kann das Bild auch jederzeit im Original betrachtet werden, in 99986 Kammerforst. Kontaktaufnahme bitte per Telefon: 03602830201 oder per Mail an mhorn@magenta.de.

Wir freuen uns über jegliche Art Hinweise um zu entscheiden, ob eine Restauration angezeigt ist, Vielen Dank.